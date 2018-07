Meia paraguaio diz que Vasco 'está pronto' para retorno à Série A

Na avaliação do paraguaio, o Brasileiro será uma competição muito difícil, mas ele considera que o Vasco está preparado. "É um novo campeonato, longo, difícil. Mas estamos prontos para as dificuldades que vamos enfrentar e esperamos começar já com uma vitória em casa."

Julio dos Santos começou a temporada na reserva, mas ganhou uma vaga no meio-campo durante a disputa do Campeonato Carioca e desde então se tornou um dos onze titulares do técnico Doriva. "Fico muito feliz de ter participado de um título tão importante", declarou nesta quinta, referindo-se à conquista do troféu estadual. "Mas agora temos que deixar isso para trás."

O jogador também falou sobre o presidente do clube, Eurico Miranda, dizendo que o dirigente está sempre "de coração aberto". "Conheço ele desde janeiro, não sei muito sobre sua história no clube, mas já percebi o quanto ele ama o Vasco. Ele não perdoa nada contra o clube. Lógico que isso mexe com os jogadores. É uma pessoa que está sempre de coração aberto para nós. Sabemos que ele quer sempre o melhor para o grupo e temos de aproveitar", afirmou.