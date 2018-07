Meia Pedrinho se destaca e ganha espaço no elenco do Corinthians

O meia Pedrinho começa a aproveitar agora das vantagens de ser um jogador que está em alta no Corinthians. Aos 18 anos, o novo xodó da torcida foi o destaque da vitória da equipe por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, e como começa a ganhar espaço no elenco, foi um dos escolhidos pelo clube para conceder entrevista coletiva na manhã de terça-feira.

Ainda tímido, o garoto alagoano se sentou ao lado do atacante Jô durante a entrevista. A proximidade com uma das referências do elenco auxiliar a diminuir o nervosismo diante de perguntas e câmeras. "Eu trabalho com humildade e pés no chão. Uma coisa de cada vez: primeiro entrar, fazer história, me firmar. Não adianta pensar em Europa. Eu quero ser ídolo aqui, fazer uma grande história", disse Pedrinho.

O garoto franzino passou meses atrás por um processo de reforço muscular dentro do Corinthians, para que pudesse aguentar o estilo mais físico das partidas como profissional. O trabalho deu resultado, tanto é que no jogo do último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, Pedrinho fez a jogada que acabou com o gol da vitória, resultado importante para o Corinthians ampliar a vantagem na liderança.

Pedrinho gostou de relembrar o lance, principalmente por se considerar um bom driblador. "Desde a base, eu fazia muito isso (driblar). Pessoal brincava para eu ir para o sinal fazer embaixadinha e ganhar dinheiro. Eu tenho isso como característica, em casa fico brincando, tentando coisas novas", afirmou o meia.