Meia Pereira vê Uruguai com chances de ir longe na Copa

O meio-campo uruguaio Maximiliano Pereira, do Benfica, afirmou que a seleção de seu país "tem uma ótima oportunidade de chegar longe na Copa".

"Vamos chegar bem ao Mundial, estamos nos preparando da melhor maneira e estamos muito motivados", afirmou Pereira.

Pereira destacou que a seleção uruguaia "tem bons jogadores" e demonstrou isso "em algumas partidas das eliminatórias".

Perguntado sobre as características do elenco, o meio-campista destacou a já consagrada raça uruguaia. "Há muito espírito de luta, vamos sempre jogar para cima. É uma grande chance de irmos longe na Copa e demonstrar o que somos como grupo e de maneira individual".

Pereira ainda fez uma avaliação do grupo do Uruguai na Copa, em que enfrentará França, México e a anfitriã África do Sul.

"A França tem muito bons jogadores e a África do Sul terá o apoio de sua torcida. Cada um se prepara de um jeito, mas é no campo que se demonstra quem é melhor".