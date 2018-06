Meia português vê Espanha como favorita ao título, mas projeta vitória na sexta

O meia português Manuel Fernandes admitiu nesta segunda-feira que a seleção da Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo da Rússia. Mesmo assim, ele cobrou uma vitória da equipe de Portugal sobre os rivais ibéricos no duelo desta sexta, pelo Grupo B do Mundial.

"Se formos para a nossa estreia pensando em jogar para empatar, coisa que Portugal não faz, a derrota será mais provável", pregou o meio-campista. "É um jogo muito importante e podemos sair muito reforçados frente a uma equipa candidata a ganhar o Mundial e também o grupo."

Apesar do favoritismo da Espanha, Fernandes reforçou que a meta portuguesa é terminar a fase de grupos na primeira colocação de sua chave. "O nosso objetivo será vencer todos os jogos do grupo e, a partir daí, veremos o que fazer mais lá para a frente", projetou o jogador do Lokomotiv Moscou.

Atuando no futebol russo há quatro anos, o meia espera carregar o apoio da torcida para a seleção portuguesa. "Esperamos contar com o apoio do povo russo", declarou o atleta, que até falou russo na entrevista coletiva concedida nesta segunda, na cidade de Kratovo, onde está baseada a seleção portuguesa.

Nesta segunda, o time português, liderado por Cristiano Ronaldo, realizou seu segundo treino em solo russo, no Centro de Treinamento do clube Saturn, em Kratovo, nos arredores de Moscou. A maior parte da atividade foi fechada para a imprensa. O técnico Fernando Santos liberou somente 15 minutos, em que não revelou informações sobre a escalação da equipe para a estreia.]