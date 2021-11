Meia do PSG é presa por suspeita de armar agressão de colega de equipe; motivação seria vaga no time

Aminata Diallo, meio-campista do time feminino do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, foi presa nesta quarta-feira, dia 10, por suspeita de envolvimento em uma emboscada para agredir a jogadora Kheira Hamraoui, sua colega na equipe parisiense e no time nacional. Em nota oficial, o clube francês confirmou a detenção da atleta pela polícia de Versalhes.

O caso ocorreu na quinta-feira, dia 4. De acordo com o jornal francês L'Équipe, Hamraoui foi agredida por um grupo de homens encapuzados após uma confraternização do PSG. Ela deixou o jantar com as colegas de time de carona com Diallo quando o carro em que estavam foi fechado pelos agressores. Os homens bateram nas pernas da jogadora com barras de ferro. Nenhum pertence dos ocupantes do automóvel foi levado pelos bandidos.

O mistério envolvendo o caso pode ter ligação direta com a disputa por uma vaga no time do PSG. Ainda de acordo com a publicação, Diallo é suspeita de armar a agressão contra a colega, fazendo com que ela ficasse impossibilitada de ir a campo, facilitando a concorrência na equipe francesa. Os golpes com a barra de ferro foram desferidos principalmente na região da cintura para baixo.

Nesta terça-feira, 9, Diallo foi titular na vitória por 4 a 0 sobre o Real Madrid pela Liga dos Campeões Feminina, enquanto Hamraoui ficou fora. No mês passado, Diallo já havia sido escolhida pela treinadora Corinne Deacon para ocupar a vaga de Hamraoi na seleção francesa depois da colega ser cortada por lesão.

Após a agressão, Kheira foi levada a um hospital da capital francesa, onde levou pontos nas mãos e nas pernas. O PSG condenou o episódio de violência e indicou que está trabalhando junto à polícia para tentar esclarecer os fatos.

"Desde quinta-feira à noite, dia 4 de novembro, o Clube tem tomado todas as medidas necessárias para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança dos seus jogadores. O Clube está atento ao andamento do procedimento e estudará o acompanhamento a ser dado", disse o clube.