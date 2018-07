Meia que fez gesto nazista ao comemorar gol é banido da seleção grega

ATENAS - O meia Giorgos Katidis, do AEK Atenas, foi proibido de defender a seleção da Grécia por toda a vida depois de fazer uma saudação nazista quando comemorou um gol da sua equipe durante um jogo do Campeonato Grego. A Federação de Futebol da Grécia disse neste domingo em um comunicado que o gesto do jogador "é um insulto profundo para todas as vítimas de brutalidade nazista".

Katidis, de 20 anos, fez uma saudação nazista após marcar o gol da vitória do AEK por 2 a 1 sobre o Veria no último sábado. Sua ação provocou uma reação imediata e esmagadoramente negativa nas redes sociais. Katidis pediu desculpas na TV e pelo Twitter, alegando ignorância sobre o significado da saudação.

O AEK e a Liga Grega também estão analisando a possibilidade de aplicar punições a Katidis. O clube, porém, também corre riscos de ser sancionado. Torcedores da equipe divulgaram um comunicado em que pedem para o jogador ser dispensado do clube. O meia já atuou pelas seleções de base da Grécia.