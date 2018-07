Meia Rafinha Alcântara é cortado da seleção Sub-21 por contusão

A CBF anunciou na manhã desta quarta-feira que o meia Rafinha Alcântara foi cortado da seleção olímpica, que conta apenas com atletas até 21 anos. O jogador reclamou de um problema na perna direita logo depois do primeiro treino da equipe na cidade de Wuhan, na China, e por isso não participará de um torneio amistoso que será disputado no país asiático.

De acordo com comunicado no site oficial da CBF, Rafinha "comunicou à comissão técnica que sentiu um pequeno desconforto na origem do músculo reto femural da coxa direita após o último jogo do Barcelona". A entidade explicou ainda que o problema se intensificou depois do treino da seleção.

O jogador passou por um exame de ressonância magnética pela manhã e foi constatada a necessidade de repouso para a recuperação. De acordo com a comissão técnica, Rafinha terá que ficar de sete a dez dias afastado, e por isso retornará a Barcelona o mais rápido possível.

O técnico Alexandre Gallo ainda não revelou se chamará alguém para o lugar do atleta. A seleção brasileira sub-21 disputará o Torneio Internacional de Wuhan a partir desta sexta-feira, quando estreia diante da Austrália. Depois, terá pela frente a Coreia do Sul, no domingo, e a China, na terça que vem.