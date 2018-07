Meia recordista de jogos se aposenta da seleção sueca

ESTOCOLMO - Jogador que mais vezes defendeu a seleção sueca, o meia Anders Svensson revelou nesta quinta-feira que está se aposentando do time nacional. Depois de 21 gols em 148 partidas pelo país, o jogador de 37 anos disse que "é hora de se afastar e deixar espaço para os jogadores mais jovens que estão batendo na porta da seleção". Embora não tenha conseguido conquistar maiores feitos pela Suécia, Svensson foi peça-chave do meio-campo da equipe nacional por mais de uma década.

Agora oficialmente fora da seleção, ele disse que continuará atuando profissionalmente pelo Elfsborg no futebol do seu país. O gol mais importante de Svensson com a camisa da seleção sueca aconteceu na Copa do Mundo de 2002. Batendo falta, ele marcou no empate por 1 a 1 com a Argentina que eliminou o rival da competição e garantiu a sua equipe nas oitavas de final. Jogador da seleção desde 1999, ele também disputou a Copa de 2006.