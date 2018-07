Meia Renato Augusto diz ter superado sequência de lesões no Corinthians

SÃO PAULO - O meia Renato Augusto está à disposição do técnico Mano Menezes para jogar o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu. Com chance de ser titular do Corinthians, ele disse que está livre das lesões e que tem condição física para jogar pelo menos 45 minutos.

"Fiz um trabalho que agradou bastante, as dores sumiram, mas eu preciso de uma sequência, o Bruno (Mazziotti, fisioterapeuta do clube) prometeu que eu não teria mais lesões", afirmou Renato Augusto, que fez uma pré-temporada especial e ainda não estreou no ano.

Ele disse que quer compensar a falta de condicionamento físico com a vontade de jogar o clássico. Mas frisou que será Mano Menezes quem vai decidir a escalação. "Pelo que vem acontecendo, minha vontade de jogar é muito maior. Agora quem vai decidir se eu jogo é o Mano. Eu estarei à disposição, mas sei que não estou no melhor momento físico e técnico", explicou.

Renato Augusto também avisou que, se Mano quiser, pode jogar ao lado do recém-contratado Jadson, porque já atuou no sistema com dois meias no Corinthians, ao lado de Douglas ou Danilo no ano passado, quando o técnico ainda era Tite.

Mas, como Jadson e Renato Augusto não estão 100% fisicamente, a tendência é que Mano escale um deles para começar jogando no clássico deste domingo. O favorito é Jadson, que deve assinar contrato nesta sexta-feira e, assim, ser inscrito na Federação Paulista de Futebol (FPF).

"Vai ser um clássico, tudo pode acontecer, mas, pelo momento, acho que o Palmeiras tem um pouco de favoritismo", disse Renato Augusto.

Na entrevista coletiva desta quinta-feira, o jogador ainda relembrou o momento difícil que passou no dia que a torcida invadiu o CT em 1º de fevereiro. Ele ficou três horas preso na casa de máquinas da piscina, junto com Danilo e Paulo André. "Não deu tempo de entrar no vestiário, tive que me esconder, era o único lugar que tinha", afirmou Renato Augusto.