Meia Robert assina renovação com o Fluminense até 2019

Principal estrela em ascensão do Fluminense, o jovem Robert, de 18 anos, finalmente oficializou sua renovação de contrato. O acordo já estava encaminhado há alguns dias, mas somente nesta sexta-feira foi assinado. Com isso, a joia da base tricolor está vinculada ao clube até o fim de 2019.

"Claramente, o Fluminense tem hoje a cultura de valorizar o jogador criado em casa, nas divisões de base do clube. Não tenho dúvidas de que o Robert e a geração dele, que é uma geração de muita qualidade, vão ajudar o Fluminense hoje e no futuro", celebrou o presidente Peter Siemsen.

Robert é considerado a grande promessa da base do Fluminense nos últimos anos. Em 2014, precisou superar um acidente de carro e a recuperação fez com que ele não atuasse em nenhuma partida. Neste começo de ano, no entanto, a realidade é outra. Ele disputou três dos quatro jogos da equipe no Carioca, marcou um gol diante do Bangu e foi titular pela primeira vez contra o Boavista, na quinta-feira.

"O momento é bom. Esperei por isso por muito tempo. Estou aqui relembrando o primeiro contrato que eu assinei com o clube, nesta sala. Só tenho a agradecer ao Fluminense, ao presidente Peter Siemsen e ao Fernando Simone (diretor de futebol) pela confiança no meu futebol, e por acreditarem em mim e no que eu posso proporcionar", disse o jogador.

O meia ainda celebrou a oportunidade de prolongar a parceria com Fred, com quem tem se entendido bem neste início de temporada. "Eu vejo o Fred como um ídolo. Procuro me espelhar em caras assim. Ele me dá muitos conselhos, me orienta dentro e fora do campo. É importante porque eu fico mais confiante, com mais responsabilidade."

O diretor de futebol Fernando Simone também exaltou a renovação. "Coroa o esforço do clube. Desde o início acreditamos no potencial dele. Trabalhamos muito para que ele chegasse onde está. Mas sabemos que ele ainda pode evoluir. Estamos tranquilos e com a expectativa de que ele se torne esse jogador que sabemos que pode se tornar."