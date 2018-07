Meia Robinho é liberado e pode estrear pelo Cruzeiro

O Cruzeiro pode ter um reforço importante para encarar o América-MG, sábado, às 16 horas, no Mineirão, em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão. O meia Robinho, contratado em uma troca com o Palmeiras, foi liberado pelo departamento médico celeste e pode enfim estrear.

"Estou pronto. Fiquei três semanas fora, foi complicado, mas agora estou recuperado e pronto para estrear. O time precisa da vitória e sabe o quanto será importante este jogo. Precisamos vencer", disse ele nesta quinta-feira.

Na noite de quarta-feira, o Cruzeiro foi goleado por 4 a 1 pelo Santa Cruz no Arruda, em Recife, e se manteve com apenas um ponto na tabela, dentro da zona de rebaixamento. Um triunfo no clássico de sábado é fundamental, até para dar uma satisfação para a torcida, descontente desde a eliminação na semi do Campeonato Mineiro exatamente para o América.

"Está sendo um começo de Campeonato Brasileiro complicado. A gente não esperava isso, mas o Brasileirão é assim mesmo, faz parte. Nós conquistamos um ponto até agora, mas temos muitos pela frente para buscar e nada melhor que o clássico em casa para vencer e voltar de vez para a competição", opinou Robinho.