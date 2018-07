Meia Rodriguinho afirma que falta efetividade ao Corinthians

O Corinthians foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e viu a vantagem que tem na liderança do Campeonato Brasileiro diminuir de nove para seis pontos para os vice-líderes Palmeiras e Santos (59 a 53), faltando oito rodadas para o térmimo da competição. De acordo com o meia Rodriguinho, o time jogou bem, mas faltou efetividade na hora de chutar a gol.

+ Botafogo vence e Corinthians vê rivais se aproximando da liderança

"Falta efetividade. Essa é a palavra! A gente não está jogando mal, está jogando bem. A gente cria a oportunidade de gol, mas não está fazendo. E hoje (segunda-feira) tomamos dois gols de bola parada", disse o meio-campista, em entrevista ao canal de TV a cabo SporTV, ainda no gramado do estádio do Engenhão, após a derrota para o Botafogo.

Com a derrota desta segunda-feira, o Corinthians chegou a três jogos sem vencer na competição. Antes havia perdido para o Bahia por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e empatado com o Grêmio por 0 a 0, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão será novamente fora de casa. Pela 31.ª rodada, enfrentará a Ponte Preta, neste domingo, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Na sequência terá o clássico contra o Palmeiras, no dia 5 de novembro, no estádio Itaquerão.