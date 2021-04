Meia Sandry sofre lesão no joelho e desfalca o Santos de seis a nove meses

O Santos divulgou, neste sábado, que o meia Sandry sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho durante o treinamento desta sexta-feira. O clube informou que o atleta será operado em breve e que a previsão de retorno é entre seis e nove meses.

O clube paulista se prepara para viajar à Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo, pela Copa Libertadores, na próxima terça-feira. Por isso, o elenco está de folga neste sábado e só se reapresenta no domingo. No entanto, o técnico Ariel Holan agora terá um novo desfalque para o compromisso da competição continental, visto que a contusão de Sandry é bem delicada.

Sandry, de apenas 18 anos, é um dos muitos atletas revelados na base que hoje estão no profissional do Santos. Com o técnico Cuca na temporada 2020, era titular absoluto da posição de volante. Com a chegada de Ariel Holan, que recentemente elogiou os jovens da equipe santista, também era um dos pilares do time. As opções para sua posição são Vinicius Balieiro e Ivonei, este último que está no departamento médico, mas que pode entrar na disputa quando se recuperar.

não desista, sorria. Você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. Eu sei que o Senhor estás comigo! pic.twitter.com/XNeOVRldky — SR (@sandryroberto) April 3, 2021

Apesar de não contar com Sandry, Holan poderá ter Soteldo e Kaio Jorge para o duelo com o San Lorenzo. A partida marca o confronto de ida da terceira fase da Libertadores. Quem passar se classifica para a fase de grupos.