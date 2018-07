Meia Seedorf é só advertido e vai reforçar o Botafogo nesta quarta

RIO - Deu em nada a polêmica expulsão de Seedorf diante do Madureira. Nesta terça-feira, o holandês finalmente foi julgado pelo cartão vermelho recebido no dia 24 de março e acabou recebendo apenas uma advertência do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ). Assim, já pode reforçar a equipe nesta quarta, diante do Friburguense, em Moça Bonita.

"Ele (árbitro Philip Bennett) não quis dialogar comigo. Nunca fui mandado sair por outro lado de campo. Para mim foi normal. Essa é a minha cultura e eu estava tentando explicar o motivo de sair pelo outro lado. Em nenhum momento eu quis desrespeitá-lo", disse Seedorf, expulso depois de se recusar a sair de campo para ser substituído pelo lado oposto ao banco de reservas.

Philip Bennett alegou que deu o primeiro cartão amarelo porque Seedorf se recusou a sair pelo lado mais curto e o segundo porque o holandês o teria desrespeitado com a expressão: "tá de palhaçada''. Mas, no seu depoimento, o árbitro disse que não se sentiu ofendido, mas sim desrespeitado.

Por isso foi o caso foi desqualificado do artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) para o 258, que trata apenas de desrespeito. A relatora do caso, Renata Mansur, votou pela advertência ao jogador, sendo acompanhada por todos os demais auditores. O holandês corria risco de ser suspenso por 12 partidas.

Com Seedorf disponível e a volta de Jefferson depois de servir à seleção, o Botafogo deve entrar em campo nesta quarta-feira com: Jefferson; Edílson, Bolívar, André Bahia e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Fellype Gabriel, Seedorf e Lodeiro; Rafael Marques.