Serginho renova com o Santos e diz estar amadurecido neste ano

Uma das apostas do técnico Dorival Júnior para esta temporada, o meia Serginho renovou contrato com o Santos até o fim de 2018. Anteriormente, o vínculo expirava no fim deste ano e em julho ele já poderia assinar com qualquer outro time e sair de graça. O jogador espera ter mais oportunidades e prometer estar mais preparado para jogar.

"Estou muito feliz por renovar por mais dois anos. E mais ainda pelo Santos estar acreditando em mim. Quero trazer muitas alegrias ao clube. Estou me sentindo melhor do que nos outros anos. Amadureci bastante e espero que seja um ano maravilhoso", disse o jogador de 20 anos, em entrevista ao site do clube.

Promovido no ano passado, Serginho fez 22 jogos pelo time profissional e tem muitos adversários na briga por uma vaga na equipe. Além dele, Dorival Júnior conta ainda com Lucas Lima, Elano, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Pedro Castro e Leandrinho para escalar.