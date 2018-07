Meia sérvio Nenad Krsticic desfalca Sampdoria até o fim da temporada

GÊNOVA - O meia Nenad Krsticic vai desfalcar a Sampdoria até o encerramento desta temporada após romper os ligamentos do seu tornozelo esquerdo. O jogador sérvio foi substituído aos 17 minutos do primeiro tempo do clássico contra o Genoa, disputado no último fim de semana, que terminou empatado por 1 a 1, e exames realizados nesta segunda-feira confirmaram a gravidade da lesão.

A Sampdoria admitiu que existe a possibilidade do seu jogador ser operado. "O meio-campista será observado ao longo de vários dias e, após reavaliação do ortopedista Claudio Mazzola, vamos decidir se deseja prosseguir com o tratamento conservador ou com cirurgia", anunciou o clube em nota oficial.

Krsticic, de 22 anos, está na Sampdoria desde 2008 e disputou 25 jogos do Campeonato Italiano nesta temporada, com um gol marcado. Krsticic foi diagnosticado com linfoma de Burkitt, um tipo de câncer de sangue, em dezembro de 2008, mas se recuperou e foi liberado para jogar futebol. Em fevereiro, disputou seu primeiro jogo pela seleção da Sérvia ao participar de um amistoso contra o Chipre.