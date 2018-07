Meia Shaqiri desfalca Bayern na Liga dos Campeões da Europa

MUNIQUE - O técnico Josep Guardiola terá problemas para escalar o meio-campo do Bayern de Munique na partida contra o Arsenal, quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O treinador não poderá contar com Franck Ribéry e Xherdan Shaqiri, lesionado neste sábado.

Shaqiri começou como titular neste sábado na partida contra o Freiburg para substituir Ribéry, afastado para se recuperar de uma cirurgia nas nádegas. Em campo, o meia suíço brilhou ao marcar duas vezes na goleada de 4 a 0 do Bayern.

No entanto, Shaqiri sofreu uma pancada na coxa direita no segundo tempo e acabou sendo vetado da próxima partida do Bayern. Assim, ele não viajará com a delegação alemã para Londres, onde será disputada a primeira partida contra o Arsenal.