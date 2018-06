Meia sofre fratura em amistoso e é cortado pelo Panamá da Copa

A Federação Panamenha de Futebol (Fepafut) anunciou nesta quarta-feira o corte do meio-campista Alberto Quintero do grupo do Panamá que vai à Copa do Mundo da Rússia. O jogador sofreu uma grave lesão horas mais cedo, no amistoso diante da Noruega, e não teria condições de se recuperar a tempo de disputar o torneio.

+ Panamá sofre gol no início e cai para Noruega em amistoso para Copa

+ Bélgica passa fácil pelo Egito e mantém série invicta às vésperas do Mundial

+ Southgate descarta chance de atletas ingleses deixarem campo por racismo

Curiosamente, Quintero se recuperou apenas recentemente de um problema muscular, que o afastara dos primeiros treinos da seleção. Até por isso, o meia do Universitario, do Peru, começou o amistoso no banco e entrou somente no intervalo, na derrota por 1 a 0 na cidade de Oslo.

Durante o confronto, no entanto, o jogador sofreu uma fratura no segundo metatarso do pé direito. Ele até seguiu em campo até o apito final, mas após a partida, foi submetido a exames que diagnosticaram o problema e a necessidade de corte. A Fepafut deve se manifestar nos próximos dias sobre o substituto.

O time panamenho está no Grupo G da Copa do Mundo, apenas a primeira de sua história, ao lado de Bélgica, Tunísia e Inglaterra. A estreia será diante dos belgas, cabeças de chave do grupo, no dia 18 de junho, em Sochi.