Meia sofre lesão e desfalca Tottenham por três meses O Tottenham não poderá contar com o meia Tom Huddlestone pelos próximos três meses. O jogador de 23 anos sofreu uma lesão no tornozelo direito e precisará passar por uma cirurgia no Local. Huddlestone só deverá voltar ao time inglês em fevereiro de 2011.