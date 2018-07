Meia sofre lesão no tornozelo e desfalca Tottenham até o fim da temporada

O técnico Mauricio Pochettino não poderá contar mais com o meia Harry Winks na atual temporada europeia, que se encerrará no fim de maio. O jogador sofreu grave lesão no tornozelo e só poderá voltar aos gramados depois do meio do ano, informou o clube londrino nesta terça-feira.

Com 33 jogos na temporada, o jogador de apenas 21 anos se machucou no sábado, durante a partida contra o Burnley, em rodada do Campeonato Inglês. Por causa da lesão no tornozelo esquerdo, ele precisou deixar o gramado de maca.

"Confirmamos que Harry Winks sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo durante o jogo de sábado. Ele será monitorado pelo departamento médico durante sua recuperação e ficará afastado da equipe até o fim da temporada", anunciou o Tottenham.

Na segunda colocação do Inglês, o time de Londres ainda sonha com o título. Após estar 10 pontos atrás do líder Chelsea, o Tottenham conseguiu reduzir a desvantagem para sete pontos no fim de semana, graças a um tropeço do rival em casa e à vitória sobre o Burnley.