Meia suíço compara jogo com Honduras a 'final de Copa' O meia Granit Xhaka está consciente do senso de urgência que a Suíça precisa ter na última rodada do Grupo E da Copa do Mundo, já que só uma vitória interessa para conseguir a classificação. O jogador do Borussia Mönchengladbach sabe da necessidade de conquistar o resultado e vê a equipe em um patamar acima de Honduras, o adversário desta quarta-feira, em Manaus