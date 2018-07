Meia tem traumatismo em goleada do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid goleou o Wolfsburg por 5 a 1, em amistoso internacional realizado neste domingo. Com dois gols de Raúl García, Mandzukic, de pênalti, Koke e Héctor, a equipe espanhola passou sem problemas pelo time alemão, que jogava em casa e descontou com um gol de falta do brasileiro Naldo.

A despeito da goleada do Atlético, a partida contou com um grande momento de preocupação, depois de o meia espanhol Mario Suárez se envolver em uma disputa de bola aérea e sofrer um traumatismo cranioencefálico, ainda aos 22 minutos do primeiro tempo. Depois de chocar a cabeça, o jogador saiu de campo consciente de maca e foi encaminhado ao hospital local para exames.

Após o fim do jogo, a conta oficial do Atlético no Twitter trouxe a informação de que Suárez não voltaria com a delegação para a capital espanhola. De acordo com o clube, ele continuará em observação no hospital e deverá ser submetido a novos exames na segunda-feira.

A partida também marcou a estreia do francês Griezmann. O atacante foi contratado recentemente junto ao também espanhol Real Sociedad e ajudou na jogada do quinto gol do Atlético de Madrid na partida, marcado por Héctor.

Além do amistoso do Atlético, outras equipes europeias aproveitaram o domingo para testar suas equipes antes do início dos campeonatos nacionais. A Roma foi outro time que foi bem no dia ao golear o austríaco SV Eltendorf por 5 a 0.