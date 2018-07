Meia Thiago Galhardo desfalca Ponte Preta contra o América-MG

O meia Thiago Galhardo foi vetado pelos médicos da Ponte Preta para o jogo contra o lanterna América-MG no domingo, às 18h30, pela 24ª rodada do Brasileirão, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito e pode até ficar mais tempo afastado do time para se recuperar totalmente.

Por causa do problema físico, Galhardo só fez número em campo nos últimos dez minutos do jogo em que a Ponte perdeu para o Flamengo, por 2 a 1, em Cariacica, na noite de quarta-feira. Ao final do jogo, ele deixou o gramado chorando e com muitas dores. "Ainda bem que o pior já passou. Estou medicado e não sofri nenhuma fratura", comentou o jogador ao desembarcar no Aeroporto de Viracopos, perto das 14 horas.

No final da tarde, os jogadores fizeram uma movimentação de desintoxicação no Centro de Treinamento do Jardim Eulina, onde o volante João Vitor participou normalmente. Ele tinha sido substituído sentindo uma pancada no tornozelo, mas está recuperado.

A saída de Galhardo pode abrir espaço para o aproveitamento do atacante William Pottker, com o possível recuo de Rhayner para o meio-campo. Pottker marcou seu oitavo gol no campeonato no Espírito Santo. A outra alternativa é o técnico Eduardo Baptista formar o meio-campo com três volantes: João Vitor, Wendel e Abuda. Ou mesmo com o aproveitamento de Maycon, que não atuou no último jogo porque estava servindo a seleção brasileira sub-20.

Com 34 pontos, a Ponte Preta ocupa a sétima posição pela terceira rodada seguida. E espera manter seu bom retrospecto dentro de casa diante do lanterna América Mineiro. No meio da próxima semana também atuará em casa, desta vez diante do Grêmio.