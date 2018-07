Meia Valdivia não é relacionado e desfalca Palmeiras no sábado

Não bastasse a péssima fase da equipe e o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior terá mais uma dor de cabeça para a partida diante do Internacional, neste sábado, no Beira-Rio. Principal peça do Palmeiras, o meia Valdivia não foi relacionado e está fora do confronto decisivo, pela penúltima rodada da competição.

O jogador ainda está com um edema na coxa esquerda e não vai viajar com a delegação que embarca para Porto Alegre nesta quinta-feira. A tendência é que ele só esteja apto para atuar no dia 7 de dezembro, diante do Atlético-PR, no Allianz Parque.

Valdivia vai continuar o tratamento na coxa esquerda nos próximos dias e não poderá repetir o que fez diante do Coritiba, quando viajou depois do restante do grupo e conseguiu atuar 45 minutos, mesmo estando claramente longe de suas melhores condições físicas.

Outro que desfalcará o Palmeiras no sábado é o zagueiro Tobio. Ele ainda se recupera de dores musculares na coxa direita e ficou de fora da lista de relacionados. Como Nathan também está fora, por conta do terceiro cartão amarelo, Dorival Júnior terá outra dor de cabeça no setor. Victorino, Gabriel Dias e o volante Marcelo Oliveira são as opções para fazer companhia a Lúcio na dupla de zaga.

O Palmeiras é o 16.º colocado do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, um a mais do que o Vitória, melhor time dentro da zona de rebaixamento. Após o jogo contra o Inter, o time alviverde se despede da competição contra o Atlético-PR, dia 7, às 17h, em sua nova casa.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno

Laterais: João Pedro, Victor Luis, Wendel e Juninho

Zagueiros: Lúcio, Victorino e Gabriel Dias

Volantes: Marcelo Oliveira, Renato, Wesley, Washington e Bruninho

Meias: Mazinho, Allione, Fernandinho, Bruno César e Felipe Menezes

Atacantes: Henrique, Diogo, Cristaldo e Mouche