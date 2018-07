Meia Verratti renova contrato com Paris Saint-Germain

A temporada europeia apenas começou mas o Paris Saint-Germain já pensa no seu futuro. Depois de renovar os contratos do goleiro Salvatore Sirigu e do atacante Jean-Christophe Bahebeck, o clube francês estendeu nesta segunda-feira o vínculo do meia italiano Marco Verratti por mais um ano. Agora o contrato do jogador de 21 anos vai até 2019.

O italiano chegou ao PSG em 2012 e já acumula 88 partidas. Assim, participou das conquistas do Campeonato Francês e da Supercopa da França nas últimas duas temporadas, além da Copa da Liga Francesa, neste ano.

Verratti foi alvo de diversos clubes grandes da Europa na última janela de transferências, mas decidiu permaneceu no time de Paris. "Quando eu penso na minha carreira, só consigo me ver no Paris Saint-Germain. Quero seguir ganhando troféus neste clube e continuar aperfeiçoando o meu futebol ao lado de jogadores de nível mundial", afirmou o jogador.

Com o desempenho apresentado no clube, Verratti vem ganhando oportunidades na seleção da Itália. Na Copa do Mundo, ele foi titular em dois dos três jogos da equipe, eliminada ainda na fase de grupos no Brasil.