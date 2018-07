Meia Vitor Bueno diz que renovação com o Santos 'está certa'

Vítor Bueno foi contratado ano passado depois de se destacar pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Inicialmente, ele iria integrar o time B do Santos, mas acabou se destacando nos treinos e Dorival promoveu o garoto.

No último domingo, ele foi titular no clássico contra o São Paulo, aproveitando que o Santos jogava com vários desfalques, entre eles Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabriel. "Ainda vou pegar mais confiança", disse Vitor Bueno, que não sabe se continuará no time para o duelo contra a Ferroviária.

Ricardo Oliveira, Gabriel e Lucas Lima, todos com a seleção brasileira, devem retornar a Santos nesta quarta-feira, após o jogo contra o Paraguai. Mas Dorival não disse se pretende utilizá-los na quinta-feira.

MARQUINHOS GABRIEL - O Santos enviou uma proposta de cerca de US$ 2 milhões ao Al Nassr, da Arábia Saudita, para repatriar o meia Marquinhos Gabriel. A oferta, contudo, não foi bem recebida pelos árabes, que pedem um valor mais alto. Mesmo que o Santos consiga chegar a um acordo, o jogador só será liberado depois da Liga dos Campeões da Ásia, no meio do ano.