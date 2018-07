Meia Willian diz que projeto o fez escolher Anzhi O meia Willian era cobiçado pelo Chelsea, mas surpreendeu a todos ao ser anunciado como novo reforço do Anzhi Makhachkala no início do ano. Em entrevista ao site da Fifa publicada nesta sexta-feira, o brasileiro disse não se incomodar com o fato de atuar em um centro menor do futebol europeu e explicou que se sentiu atraído pelo projeto do clube russo para se transformar em um dos grandes do continente.