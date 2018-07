Meia Willian 'leva' ídolo Ronaldinho Gaúcho para a seleção brasileira

TERESÓPOLIS - O técnico Luiz Felipe Scolari optou por convocar uma seleção sem "medalhões" para a Copa do Mundo, mas nesta sexta-feira um deles foi lembrado na Granja Comary, em Teresópolis, onde a equipe do Brasil se prepara para a competição. Questionado duas vezes sobre jogadores em que se espelha, o meia Willian, do Chelsea, citou em ambas as respostas o meia Ronaldinho Gaúcho.

"No início, eu gostava muito do Marcelinho Carioca. Depois, passei a ver outros grandes craques, como o Ronaldinho Gaúcho, um grande ídolo. Sou fã também do Ronaldo Fenômeno. Mas o Ronaldinho é o meu espelho. Vejo vídeos dele, gosto de ver jogando e fico mesmo olhando vídeos para tentar fazer o que ele faz. Tento pegar algumas coisas", contou Willian.

Campeão mundial em 2002, quando foi dirigido por Felipão, Ronaldinho Gaúcho foi escolhido inicialmente para ser um dos líderes da seleção pelo treinador no seu retorno ao cargo, no final de 2012 - tanto que foi titular em alguns amistosos no ano seguinte, nos quais não se destacou. Depois, porém, ficou fora da convocação da seleção brasileira para a Copa das Confederações, em 2013, e nunca mais foi lembrado para fazer parte do grupo.

A ausência de Ronaldinho Gaúcho na lista do Brasil para a Copa do Mundo não provocou qualquer surpresa ou comoção, ainda mais com a sua queda de rendimento nos últimos meses no Atlético-MG, mas Willian reiterou que o astro de 34 anos segue em alta com ele. "Gosto de ver o Iniesta jogar, o David Luiz, o Neymar, o Cristiano Ronaldo... Mas o meu estilo é um pouco do Ronaldinho. Gosto muito, pego umas coisas dele", concluiu o meia do Chelsea.