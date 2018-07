Meio-campista Arturo Vidal renova contrato com a Juventus até 2017

TURIM - O meio-campista chileno Arturo Vidal acertou a renovação de seu contrato com a Juventus até 2017, informou nesta terça-feira o clube de Turim, por meio de nota publicada em seu site oficial. O jogador já havia adiantado, por meio de uma rede social, na última segunda-feira, que esta terça seria "um dia muito importante" em sua vida. E agora a atual bicampeã italiana festejou o novo vínculo firmado com o atleta.

Ao confirmar a renovação de contrato, a Juventus destacou que Vidal "chegou ao clube no verão de 2011, quase escondido, mas demorou muito pouco para se tornar um líder e se consagrar campeão". O clube também destacou a evolução gradativa do chileno, que nesta temporada já marcou 10 gols em 20 partidas pela equipe. "É um dos jogadores mais completos do futebol mundial, sendo capaz de jogar como defensor, meio-campista e atacante com a mesma eficiência e intensidade", escreveu a nota oficial.

A Juventus não revelou detalhes financeiros do novo acordo firmado com Vidal, mas veículos da imprensa italiana noticiaram que o chileno receberá cerca de 5 milhões de euros por temporada. Além de dois títulos italianos, ele faturou duas taças da Supercopa da Itália, tendo defendido a equipe de Turim em um total de 100 jogos e marcado 32 gols ao total.