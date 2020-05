Meio-campista Bruno Praxedes renova contrato com o Internacional até 2025

Revelado nas categorias de base e um dos destaques do Internacional na temporada, o meio-campista Bruno Praxedes teve seu contrato renovado, nesta quinta-feira, até abril de 2025. O jogador, de 18 anos, posou para fotos no gramado do CT Parque Gigante, em Porto Alegre, ao lado do presidente Marcelos Medeiros e do vice-presidente de futebol, Alessandro Barcellos.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta temporada, o jogador foi promovido ao time principal após a competição e atuou em quatro partidas sob o comando do técnico argentino Eduardo Coudet. Nascido no Rio, o garoto não escondeu a felicidade de renovar o contrato. "Muito feliz, cheguei faz pouco tempo, mas o clube me deu um voto de confiança e eu fico muito grato. Penso em ganhar muitos títulos e fazer história."

Bruno Praxedes e o restante do elenco do Internacional fizeram atividades físicas e técnicas, dando continuidade à preparação especial neste período sem jogos oficiais. A primeira parte foi voltada para exercícios físicos ao ar livre, num treino de força. Depois, os jogadores fizeram atividades técnicas, seguidas por corridas curtas no gramado. O grupo retorna aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, encerrando a terceira semana após a retomada das atividades.