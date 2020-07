Meio-campista da base do Goiás morre em acidente de moto

A diretoria do Goiás informou neste sábado que o jovem meia Higor Soares, de apenas 16 anos, não resistiu a um acidente de moto e morreu. O jogador chegou ao clube goiano em janeiro de 2018, para atuar no time sub-15, e integrava a equipe sub-17.

"Com imenso pesar informamos o falecimento do nosso atleta Higor Soares (acidente de moto). Toda família esmeraldina está arrasada com a notícia. Desejamos força e nossos sentimentos aos amigos e familiares do meia sub-17", registrou a diretoria do clube, em breve comunicado.

Higor, que morava em Aparecida de Goiânia, sofreu acidente de motocicleta na rodovia GO-040 ao colidir com um poste.