Meio-campo e lateral direita geram dúvidas no São Paulo

SÃO PAULO - Com boa parte do time titular definida, Emerson Leão terá nos próximos dias de encontrar soluções para apenas duas vagas. Na lateral direita, o paraguaio Iván Piris ganha nova oportunidade para provar que pode ser o titular, após entrar bem no clássico. E Jadson, que outra vez esteve apagado, precisará mostrar serviço para não perder a posição no meio.

O camisa 10, por sinal, foi um dos poucos do time do São Paulo que passou despercebido no Morumbi. No primeiro tempo, teve uma ótima chance para ampliar a vantagem tricolor, mas chutou por cima.

Enquanto Cícero participava de todos os lances de ataque, o camisa 10 se mostrava apagado e foi escolhido por Leão para sair aos 11 da etapa final, para compensar a expulsão de Rodrigo Caio. Ao deixar o campo, Jadson foi poupado pela torcida e até ganhou aplausos tímidos.

Seu substituto na partida foi Piris, que ganhou uma chance inesperada. Contratado do Cerro Porteño depois de marcar Neymar na Libertadores do ano passado, o paraguaio novamente encarou o santista e foi bem. No lance do gol, por muito pouco não conseguiu tirar a bola em cima da linha.

O problema do lateral, no entanto, tem sido no apoio ao ataque. Com a ausência do volante Rodrigo Caio, que vem atuando improvisado na direita, Piris deve voltar ao time titular contra o Mirassol para tentar retomar a posição.