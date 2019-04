Melgar x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Libertadores

Com o objetivo de iniciar o Brasileirão já classificado para a próxima fase da Copa Libertadores, o Palmeiras visita o Melgar, nesta quinta-feira, às 23h (horário de Brasília), no Monumental de La Unsa, em Arequipa, do Peru, pela quinta rodada do Grupo F.

Onde assistir Melgar x Palmeiras?

O Grupo F conta com o San Lorenzo na liderança, com dez pontos. O Palmeiras é o seguindo, com nove, o Melgar é o terceiro com quatro e o Junior Barranquilla é o lanterna com zero.

Se vencer, o Palmeiras já garante sua classificação para as oitavas de final e entra com ainda mais moral para defender o título de campeão brasileiro. Os comandados de Felipão estreia no Nacional no domingo, contra o Fortaleza, no Allianz Parque. Na Libertadores, o último jogo do time alviverde acabou com vitória por 3 a 0 sobre o Junior.

O Melgar é o sexto colocado do Campeonato Peruano, com 15 pontos. Na última rodada, a equipe derrotou em casa o Alianza Universidad por 2 a 0. Já na Libertadores, seu último compromisso foi a derrota por 2 a 0 para o San Lorenzo, no dia 9.

