Melhor da Copa de 2006, Cannavaro substitui Luxemburgo na 2ª divisão da China

"Pronto para a China. Começa uma nova aventura com o Tianjin Quanjian", escreveu Cannavaro, em italiano e em inglês, em sua conta no Twitter. Ele vai comandar, entre outros, os brasileiros Jadson, Luis Fabiano e Geuvânio.

Luxemburgo vinha sendo questionado pelo fraco desempenho do clube na competição (está em oitavo lugar) e caiu dois dias após a derrota para o Dalian Yifang, por 2 a 1. O técnico brasileiro também teria enfrentado atritos com a diretoria do clube por promessas não cumpridas.

Fabio Cannavaro já teve experiência como treinador no futebol chinês, trabalhando no Guangzhou Evergrande entre 2014 e 2015. No clube, substituiu Marcelo Lippi e deu lugar a Felipão, que segue no comando da equipe. Entre outubro do ano passado e fevereiro último, o italiano comandou o Al-Nassr da Arábia Saudita.