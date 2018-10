Melhor da partida, Dudu já projeta clássico com o São Paulo pelo Brasileirão

Eleito o melhor jogador da partida na vitória sobre o Colo-Colo, o atacante Dudu festejou a classificação do Palmeiras e sabe que na semifinal o confronto será ainda mais complicado. “Não tem mais jogo fácil. Boca e Cruzeiro são dois times grandes e espero que a gente possa fazer uma grande semifinal”, comentou o jogador.

"Fico feliz porque o time fez um bom jogo. O time sabia da dificuldade e a equipe deles é boa, tanto que chegou até as quartas. Estamos felizes com o resultado e eu pude ajudar meus companheiros. Estou conseguindo fazer isso bem no Palmeiras. Como eu sempre falo, o Felipão é um treinador que sempre me ajudou desde o Grêmio", continuou.

Com a vaga garantida na Libertadores, o Palmeiras volta o foco agora para o Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o São Paulo no sábado em um confronto de suma importância, pois o time alviverde roubou a liderança do rival na última rodada e quer manter o embalo para não permitir que o tricolor se aproxime.

Dudu já projeta outro grande duelo. “Pudemos fazer um bom jogo contra o Colo-Colo, ganhamos, mas agora temos de descansar para o clássico de sábado”, afirmou o jogador, que não pretende descansar. "Tenho condição. Vamos ver o que o Felipão vai querer colocar. Espero fazer um bom jogo."

Para a partida no Morumbi, Felipão poderá contar com o volante Felipe Melo, que estava suspenso e não atuou nesta quarta-feira. Já Gustavo Scarpa, que resolveu seu imbróglio com o Fluminense (o clube carioca entrou em acordo e não pretende mais acionar o atleta na Justiça), ainda se recupera de lesão.