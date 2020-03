Melhor da partida, Willian festeja boa estreia do Palmeiras na Libertadores

O atacante Willian foi fundamental na vitória do Palmeiras em sua estreia nesta edição da Copa Libertadores. Jogando fora de casa contra o Tigre, da Argentina, o jogador fez um gol e deu o passe para outro na vitória por 2 a 0. O resultado é bom para o time, que conquistou três pontos como visitante em um grupo que tem ainda Bolívar e Guarani.

"É muito bom estrear dessa forma. É um processo e vamos melhorando a cada jogo. Sempre é difícil jogar fora de casa na Libertadores, tem a pressão da torcida, mas é gostoso jogar assim", comentou o jogador, que marcou seu sexto gol em nove partidas no ano - ele é o artilheiro da equipe no Campeonato Paulista, com cinco gols.

No primeiro tempo, foi dele o passe para o gol de Luiz Adriano abrir o placar. Na etapa final, Willian melhorou de rendimento e fez o segundo gol após receber o passe de Rony. O jogador do Palmeiras confessou que combinou a jogada com o companheiro. "Falei para o Rony que iria me posicionar ali para receber a bola e deu para concluir bem", contou.

Após a partida, ele foi eleito o melhor jogador do duelo e lamentou que o árbitro colombiano Wilmar Roldán não marcou um pênalti em cima dele, quando driblou o goleiro Marinelli e foi derrubado dentro da área. "Teve um pênalti claro, até conversei com o juiz sobre isso depois, mas vamos enfatizar o resultado da partida. Estou feliz que vencemos", disse.

Na próxima rodada da Copa Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar o Guarani, do Paraguai, que eliminou o Corinthians na competição sul-americana. O confronto será na terça-feira, 10 de março, no Allianz Parque, em São Paulo.