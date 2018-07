Melhor da vitória santista, Aranha comemora parar Walter

SANTOS - Renato Abreu estreou (entrou no segundo tempo) e Thiago Ribeiro marcou o seu segundo gol em sete jogos, mas o herói da vitória por 1 a 0 do Santos contra o Goiás, neste sábado à noite, na Vila Belmiro, foi Aranha. No primeiro tempo, ele evitou um novo desastre do time, ainda em formação e desfalcado de Montillo, impedindo três gols dos goianos, em dois lances do Walter e um de Renan Oliveira, e no fim da etapa final, quando o adversário mais pressionou, fez mais duas grandes defesas, saindo de campo como principal responsável pela reabilitação da equipe após a derrota do meio da semana contra o Atlético-PR.

"Walter pega muito bem na bola e eu sabia que era preciso tomar muito cuidado com ele. Foi o que fizemos, mas mesmo assim, chutou uma linda bola de fora da área e graças a Deus eu fui bem no lance", disse um dos menos badalados dos jogadores do Santos e que precisou de pouco mais de três meses para fazer com que o torcedor esquecesse Rafael, negociado com o Napoli, da Itália. "Nossa equipe tem se defendido bem e vencemos com dificuldades, mas o importante foram os três pontos".

O estreante Renato Abreu entrou no segundo tempo no lugar do garoto Pedro Castro com duas preocupações: as dificuldades que teria com a falta de ritmo na sua volta depois de mais de três meses sem jogar e apenas três meses de treinos e o risco de o time perder, interrompendo a invencibilidade de um ano na Vila Belmiro.

"Estou feliz pela estreia com pé direito. Já imaginou o time perder na Vila depois de tanto tempo e eu ser rotulado de pé frio? O importante foi que nos dedicamos ao máximo. Tivemos muita oportunidades de fazer gols no segundo tempo, mas matamos o jogo e chegamos a sofrer com a pressão, mas felizmente vencemos", disse o meia.

O treinador Claudinei Oliveira elogiou a personalidade com que Renato estreou, apesar de ainda não estar no condicionamento ideal, mas reconheceu que o time não jogou bem, principalmente no primeiro tempo. "Alguma coisa que eu pensei em termos de armação da equipe não deu certo (na prática) no primeiro tempo, mas melhoramos na etapa final e vencemos. Não jogamos bem, mas vencemos. Em outras oportunidades jogamos bem e fomos castigados no final dos jogos. Então, vamos comemorar a vitória", disse o treinador.