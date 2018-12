Melhor do Brasileirão, Dudu celebra prêmio e recebe apelo por permanência

O dia seguinte ao encerramento do Campeonato Brasileiro foi de celebração para Dudu e muitas perguntas sobre o seu futuro. Afinal, o atacante do Palmeiras, que faturou o título nacional, teve o seu desempenho no torneio reconhecido ao ser o eleito o melhor jogador da competição, além de ter composto o time ideal do torneio. E recebeu um apelo especial para permanecer no clube em 2019.

Um dos torcedores-símbolo da conquista do Palmeiras, Nickollas, um garoto deficiente visual, subiu ao palco durante o Prêmio Brasileirão 2018 para receber uma homenagem ao lado de sua mãe, que costuma levá-lo ao Allianz Parque para acompanhar os jogos do clube.

E ele aproveitou a oportunidade para fazer um pedido: "Fica, Dudu", disse o garoto, arrancando risos e aplausos do atacante, que nesse momento acompanhava o evento da plateia.

Mais uma vez questionado sobre a possibilidade de deixar o Palmeiras na próxima janela de transferências internacionais, Dudu desconversou e assegurou em outro momento da festa que o seu desejo é permanecer defendendo o clube que o contratou em janeiro de 2015.

"Tenho contrato até 2022, espero continuar", disse Dudu. "Estou muito feliz por ter feito um grande campeonato, e também por esse prêmio", acrescentou o atacante, que só não deixou o evento com um terceiro prêmio porque foi derrotado pelo volante Cuéllar, do Flamengo, na votação popular que definiu o Craque da Galera.

Ao receber o premio de craque do Brasileirão das mãos de Marta, a melhor jogadora do mundo, Dudu dividiu os méritos com seus colegas de clube. "Queria agradecer ao presidente, a todo nosso elenco, sem eles eu não estaria aqui. Estou muito feliz por isso, só quero agradecer a Deus por me dar saúde para continuar batalhando nessa caminhada", afirmou, durante o evento realizado nesta segunda-feira no Rio.

Além de Dudu, o Palmeiras teve mais três conquistas no Prêmio Brasileirão 2018: Luiz Felipe Scolari, escolhido o melhor treinador, e o lateral-direito Mayke e o meio-campista Bruno Henrique, que compuseram o time ideal do torneio.