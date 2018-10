Melhor do mundo, Marta acerta renovação com o Orlando Pride por mais um ano

Valorizada e dias depois de ter sido eleita a melhor jogadora do mundo pela sexta vez na carreira, Marta acertou sua renovação contratual com o Orlando Pride. O time norte-americano anunciou a permanência da craque brasileira nesta segunda-feira, ao revelar o novo vínculo assinado até o fim da temporada 2019 da National Women’s Soccer League ( NWSL), principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos.

O Pride explicou que no antigo contrato de Marta havia a opção de renovação automática para o ano que vem, que foi exercida pela diretoria. Além da craque, o time norte-americano exerceu a opção de renovação de nove atletas do elenco, incluindo as também brasileiras Poliana, Mônica e Camila.

Outra das principais atletas do elenco que permanecerá para 2019 é a atacante Alex Morgan. Desta forma, o Pride manteve boa parte do plantel que ficou apenas na sétima colocação na última temporada, entre nove equipes da liga.

Maior nome do futebol feminino em todos os tempos, Marta está no Orlando Pride desde o ano passado. A brasileira de 32 anos voltou a ser eleita a melhor jogadora do mundo na última temporada, repetindo o que havia feito em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.