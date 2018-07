Melhor em campo, Mina celebra vitória e vaga: 'A Colômbia seguiu o plano'

A Colômbia esteve longe de suas melhores atuações, mas garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo nesta quinta-feira, ao derrotar Senegal por 1 a 0, em Samara. O ex-palmeirense Yerry Mina foi o herói do triunfo e da classificação ao marcar o único gol da partida, de cabeça.

Graças ao gol marcado e à boa atuação defensiva, Mina foi eleito o melhor jogador em campo. E o zagueiro do Barcelona minimizou a atuação pouco inspirada da Colômbia ao garantir, em entrevista à Fifa TV: "O professor (José Pékerman) tinha um plano e a gente tratou de segui-lo".

Principalmente no primeiro tempo, Senegal dominou as ações diante da Colômbia e controlou bem o rápido ataque adversário. Por isso, o time sul-americano só conseguiu chegar com perigo em jogadas de bola parada, e foi assim que Mina marcou seu gol já na reta final do segundo tempo.

"A gente tinha que tirar a posse de bola deles, e assim fizemos para ganhar. Quero dedicar isso à minha família e a toda Colômbia", comentou. "Eles são muito rápidos, mas a nossa equipe respondeu. A gente não podia dar um segundo a eles e aproveitamos a chance que tivemos."