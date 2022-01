Melhor em campo, Wesley valoriza 'testes' no Palmeiras e reconhece foco no Mundial

Eleito o melhor em campo neste sábado, Wesley valorizou o empate do Palmeiras com o São Bernardo por 1 a 1, pela 2º rodada do Paulistão. O atacante reconhece que a cabeça do elenco alviverde está no Mundial de Clubes, mas não menospreza as experiências que o Estadual proporciona.

"A gente está tratando cada jogo como uma final e como preparação também", declarou o jogador, responsável pelo empate alviverde. "Para a gente poder chegar para esse primeiro desafio do ano, que é o Mundial, e ir o mais preparado possível. Para poder sair de lá com o bicampeonato."

Para o duelo com o São Bernardo, Abel Ferreira escalou um time alternativo. Tanto jogadores menos utilizados como recém-chegados ganharam minutos em campo. Como o caso de Rafael Navarro. Ele teve sua primeira oportunidade como titular, mas acabou sendo bastante criticado pela torcida, especialmente por desperdiçar um pênalti. Mesmo assim, Wesley valorizou a chance que outros atletas tiveram tão perto do Mundial.

"Estamos tratando cada jogo como uma final. É uma oportunidade para quem vem jogando menos, para poder ganhar minutos", disse. "E é como o professor disse: a gente não tem equipe titular. O tanto que puder rodar, a gente vai jogar para ganhar oportunidades de estar jogando."

Para o duelo, os reforços Jailson, Atuesta e Rafael Navarro foram utilizados como titulares pela primeira vez. Murilo e Marcelo Lomba, que iniciaram o jogo com a Ponte Preta, também começaram neste sábado. Algumas ausências importantes chamaram a atenção: Kuscevic, Gustavo Gómez e Weverton estão a serviço de suas seleções, enquanto Dudu segue um protoloco individual, mas não deve preocupar para o Mundial.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no dia 8 de fevereiro, com adversário ainda não definido. O rival sairá do duelo entre Al Ahly e Monterrey. Antes da viagem para Abu Dabi, o último compromisso no Paulistão é com o Água Santa, na terça-feira.