Melhor jogadora do mundo, Carli Lloyd assina com o Manchester City

Eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa nos últimos dois anos, Carli Lloyd vai atuar pela primeira vez fora dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a jogadora norte-americana, de 34 anos, assinou com o Manchester City, time que é o atual campeão inglês.

"A coisa mais importante para mim como jogadora é: como posso continuar melhorando? Eu não acho que tenho todas as respostas ou penso que não preciso melhorar em alguma coisa. Estou procurando estar em um ambiente diferente com jogadoras diferentes e um novo treinador", disse.

No Manchester City, Lloyd terá a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões da Europa - o time inglês está nas quartas de final. "Tendo jogado nos Estados Unidos ao longo de toda minha carreira, a chance de cumprir a ambição de me testar em um novo ambiente futebolístico é algo que estou gostando", disse.

Lloyd, que estava no Houston Dash, segue os passos de várias outras jogadoras norte-americanas que recentemente se transferiram para os Estados Unidos. São os casos, por exemplo, de Alex Morgan, que vai defender o Lyon antes de voltar ao Orlando Pride, e também de Crysytal Dunn, que assinou até 2018 com o Chelsea.

A meio-campista possui duas medalhas de ouro olímpicas, conquistadas em 2008 e em 2012, e também venceu o Mundial pela seleção do Estados Unidos em 2015, tendo sido vice-campeã em 2011. No ano passado, ela participou da Olimpíada do Rio, com a equipe norte-americana sendo eliminada nas quartas de final.