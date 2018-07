Melhor lateral do Brasileirão, Alex Telles festeja rápido sucesso no Grêmio

PORTO ALEGRE - Eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2013 na premiação promovida pela CBF que elegeu a seleção da competição, Alex Telles admitiu que não esperava fazer sucesso tão rápido com a camisa do Grêmio. O atleta, que no ano passado defendeu o Juventude na Série D, foi o único gremista que entrou na equipe ideal do torneio nacional.

"Não esperava tudo isso no meu primeiro ano na Série A, mas fico muito feliz em ter o meu trabalho reconhecido. É uma motivação a mais. Não conquistei nada sozinho, divido estes prêmios com meus companheiros, com a direção e com o técnico Renato", afirmou o jogador, em declaração reproduzida nesta quarta-feira pelo site oficial do Grêmio.

Destaque da campanha do time que ficou com o vice-campeonato brasileiro e a consequente vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2014, Alex Telles disputou 36 dos 38 jogos da equipe neste Brasileirão. E agora a diretoria do clube gaúcho comemora o fato de ter acertado ao contratar o lateral.

"Nós tínhamos conhecimento da capacidade deste jogador e este reconhecimento nacional é uma satisfação pessoal pelo investimento que fizemos no atleta no início do ano. Espero que para 2014 possamos continuar investindo em jogadores deste porte", salientou Rui Costa, executivo de futebol do Grêmio.