Melhor público do Santos na Vila garante 3ª maior renda líquida de 2019

A Vila Belmiro novamente lotada rendeu ao Santos a terceira maior renda líquida do clube na temporada 2019. No último domingo, a goleada por 6 a 1 sobre o Goiás atraiu 13.462 pagantes ao estádio, o seu maior público em 2019, além ter rendido R$ 284.042,55 aos cofres do clube.

O confronto com o Goiás teve renda de R$ 510.020. Foi a maior arrecadação do time em um jogo na Vila e também no Campeonato Brasileiro, mas apenas a sexta melhor da temporada, atrás de cinco jogos no Pacaembu, diante de Corinthians (R$ 1.477.585), Atlético-MG (R$ 828.070), São Paulo (R$ 630.964), Red Bull Brasil (R$ 527.047) e Mirassol (R$ 522.527).

O custo maior de mandar um compromisso no Pacaembu, porém, torna o confronto com o Goiás o de terceira maior renda líquida do clube em 2019. A receita de R$ 284.042,55 só esta trás dos confrontos com Corinthians (R$ 974.841,94) e Atlético-MG (R$ 287.928,02), superando até mesmo o clássico com o São Paulo, em pouco mais de R$ 38 mil - R$ 245.711,91.

Já o público foi o sexto maior do Santos em 2019. Ficou atrás, assim, de cinco duelos no Pacaembu, contra Corinthians (37.731), São Paulo (18.601), Red Bull (18.475), Mirassol (16.634) e Atlético-MG (15.407).

O Santos agora fará dois jogos como visitante no Brasileirão, diante de São Paulo, em 10 de agosto, no Morumbi, e de Cruzeiro, dia 18, no Mineirão. Depois, voltará a jogar como mandante no dia 25, quando receberá o Fortaleza, na Vila Belmiro.

Confira os públicos e rendas do Santos nos seus jogos como mandante no Brasileirão:

02/05 - Santos 2 x 1 Fluminense - 10.564 - R$ 294.075 (R$ 94.788,01)

12/05 - Santos 3 x 0 Vasco - 11.411 - R$ 343.355 (R$ 19.561,51)

26/05 - Santos 0 x 0 Internacional - 12.756 - R$ 479.440 (R$ 245.969,41)

09/06 - Santos 3 x 1 Atlético-MG - 5.794 - R$ 199.730 (R$ 5.000,45)

12/06 - Santos 1 x 0 Corinthians - 11.831 - R$ 438.955 (R$ 212.558,51)

28/07 - Santos 3 x 1 Avaí - 12.787 - R$ 461.520 (R$ 234.276,99)

05/08 - Santos 6 x 1 Goiás - 13.462 - R$ 510.020 (R$ 284.042,55)