Melhor público do Santos no Brasileirão proporciona 2º maior lucro do ano

Após registrar públicos baixos e rendas líquidas pífias em seus últimos compromissos como mandante no Campeonato Brasileiro, o Santos voltou a lotar a Vila Belmiro. No empate por 1 a 1 com o São Paulo, no último sábado, pela 33ª rodada, registrou o seu maior público na competição, além da sua segunda maior renda líquida na temporada.

O público de 14.062 pagantes superou em 600 espectadores aquele que era, até agora, o maior do Santos no torneio, na goleada por 6 a 1 sobre o Goiás, em 4 de agosto. O duelo com o São Paulo também teve a maior renda bruta do Santos no Brasileirão, sendo de R$ 602.192,50 - o recorde era de outro clássico, diante do Palmeiras, em 9 de outubro, com arrecadação de R$ 592 mil.

Também era desse confronto com o Palmeiras a maior renda líquida do Palmeiras no Brasileirão - R$ 340.536,41, valor que agora foi superado em quase R$ 30 mil, com a renda de R$ 369.987,90 do último sábado.

Embora este seja o maior público do Santos em 2019 na Vila Belmiro, o fato de o Santos ter jogado várias vezes no início da temporada no Pacaembu, deixa o clássico contra o São Paulo para trás no ranking de presença da torcida no ano.

Assim, esse publico é inferior ao de cinco jogos que o estádio fez na capital paulista, incluindo um clássico contra o São Paulo, pelo Estadual, que atraiu 18.601 torcedores. Teve, porém, renda líquida inferior em mais de R$ 120 mil - R$ 245.711,91 - na comparação ao San-São da Vila Belmiro.

Os menores custos para abrir a Vila na comparação ao Pacaembu também fizeram o clássico do último sábado render ao Santos a sua segunda melhor renda líquida da temporada, atrás apenas do clássico contra o Corinthians pelas semifinais do Campeonato Paulista, com arrecadação líquida de R$ 974.841,94, proporcionada por 37.731 torcedores.

Confira os públicos e rendas do Santos nos seus jogos como mandante no Brasileirão: