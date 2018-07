Melhor técnico estreante do Real desde 1959, Zidane exalta time

Zinedine Zidane estreou em grande estilo como técnico do Real Madrid. A goleada de 5 a 0 sobre o Deportivo La Coruña no sábado foi a melhor estreia de um treinador na equipe desde 1959, quando Manuel Fleitas Solich debutou com 7 a 1 sobre o Bétis.

Ídolo da equipe que defendeu entre 2001 e 2006, Zidane vibrou com o início na nova carreira. "Quando vencemos um jogo, o treinador só pode ficar feliz", disse. "Estou feliz com nosso primeiro jogo e com os três ou quatro dias que tivemos de treino. O que mais gostei foi a atitude do time", prosseguiu.

Desde que o clube participa do Campeonato Espanhol, em 1928/1929, a estreia de Zidane só fica atrás da de Solich. Rafa Benítez, a quem o francês substituiu, por exemplo, estreou com empate sem gols com o Sporting Gijón. "Estou encantado com os torcedores. Eles apoiaram a equipe do início ao fim do jogo", comentou. "A atmosfera da partida foi excelente".

Depois que pendurou as chuteiras, Zidane se tornou auxiliar técnico de Carlos Ancelotti, com quem conquistou a Liga dos Campeões de 2014. Na sequência, assumiu o comando do Real Madrid B, que disputa a terceira divisão. "Estou feliz porque é um novo desafio para mim", comentou.

O novo treinador também recebeu elogios dos jogadores. Gareth Bale, principal destaque na goleada de estreia ao anotar três gols, exaltou a chegada de Zidane. "Todo mundo sabe que ele foi um grande jogador e tenho certeza que será o mesmo como técnico", disse. "Fizemos apenas alguns treinos, mas somos profissionais e trabalhamos forte para tentar vencer os jogos e conquistar todos os títulos possíveis. Temos que seguir da mesma maneira, como estávamos fazendo antes", completou o jogador.

Zidane agora terá uma semana para trabalhar antes do duelo contra Sporting Gijón, no domingo, em casa, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid está na terceira colocação, com 40 pontos, a dois de distância do Barcelona.