Melhor time do Leste na temporada, Celtics fica com 1ª escolha do Draft deste ano

Não bastasse ter sido a melhor equipe do Leste na temporada regular, o Boston Celtics deve entrar na próxima edição da NBA ainda mais forte. Isso porque nesta terça-feira, o sorteio do Draft deste ano definiu a equipe, que está na decisão da conferência diante do Cleveland Cavaliers, como a dona da primeira escolha.

O sistema do sorteio das posições no Draft tem como intenção beneficiar as equipes que tiveram piores campanhas na última edição da liga. Seria o que aconteceria desta vez se o Brooklyn Nets, lanterna de toda a NBA nesta temporada, não tivesse trocado sua escolha de primeira rodada de 2017 com Celtics há alguns anos, na troca que enviou os veteranos Paul Pierce e Kevin Garnett ao time nova-iorquino ainda em 2013.

Com isso, a franquia de Boston terá a possibilidade de reforçar seu já poderoso elenco com a primeira escolha de um Draft que promete ser um dos melhores dos últimos tempos. A tendência é que a equipe opte por Lonzo Ball ou Markelle Fultz, ambos armadores.

Se o Celtics foi o grande vencedor da noite, o Los Angeles Lakers e o Philadelphia 76ers também não têm do que reclamar. Por causa das cláusulas de uma troca envolvendo justamente o 76ers, o Lakers teria que ceder a escolha ao rival se não ficasse entre os três primeiros colocados do sorteio. Mas a sorte esteve do lado do time californiano, que ficou com a segunda escolha e também poderá ficar com Ball ou Fultz.

E se não teve a escolha do Lakers, o 76ers não ficou muito atrás. Surpreendentemente, a equipe foi beneficiada por uma troca com o Sacramento Kings, que lhe garantia a escolha de primeira rodada deste Draft. O time californiano era cotado para ser apenas o oitavo colocado, mas o sorteio foi benéfico para a franquia da Filadélfia, que a colocou na terceira posição.

Fortemente cotado para ter uma das primeiras três escolhas, o Phoenix Suns deu azar e ficou com a quarta escolha. As colocações seguintes ficaram, respectivamente, nas mãos de: Sacramento Kings, Orlando Magic, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Denver Nuggets e Miami Heat.

O sorteio desta terça definiu as posições em que as equipes poderão fazer suas escolhas no Draft de 22 de junho. Foram sorteados somente os três primeiros colocados, sendo que do quarto ao 14º, os times foram posicionados conforme suas campanhas na última temporada regular, da pior para a melhor.

Para definir as franquias que têm as três primeiras escolhas, a NBA também beneficia aquelas que tiveram piores campanhas. Cada time recebe um número de combinações com quatro dígitos, sendo que o lanterna de toda a liga ganha 250, o vice-lanterna, 199, o terceiro pior, 156, até o 14.º nesta lista, que recebe cinco combinações. Da 15.ª à 30.ª posição, os times são posicionados conforme suas campanhas nos playoffs.