Melhor visitante do Brasileirão, São Paulo defende bom retrospecto na Ilha

Dono da melhor campanha como visitante neste Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda tem a seu favor para a partida diante do Sport, domingo, às 16h, no Recife, um bom retrospecto na Ilha do Retiro, palco do duelo válido pela 18ª rodada, a penúltima antes do fim do primeiro turno. Se derrotar os pernambucanos, inclusive, o clube paulista vai ultrapassá-los em número de vitórias.

Atualmente, o histórico de 21 confrontos mostra praticamente um empate técnico entre as duas equipes. Cada uma venceu seis vezes. Houve também nove empates. Os paulistas marcaram mais gols: 26, contra 21 sofridos. Os números são contabilizados pelo São Paulo.

Até aqui, ninguém foi melhor do que o líder da competição jogando longe de seus domínios. Das nove visitas aos seus oponentes, o time dirigido por Diego Aguirre saiu vencedor quatro vezes, empatou em três ocasiões e perdeu outras duas (aproveitamento de 55,5%). O segundo na lista é justamente o Flamengo, seu principal perseguidor, com um ponto de diferença na tabela (35 a 34), que tem 50% de aproveitamento dos pontos disputados fora do Rio.

Pequeno jejum. Nos dois últimos encontros entre Sport e São Paulo na Ilha, ninguém venceu. Empate sem gols no Brasileirão do ano passado e por 1 a 1 na edição de 2016. Como as duas partidas anteriores a essas foram realizadas na Arena Pernambuco, o "jejum" tricolor de vitórias na casa do Sport vem desde outubro de 2012: vitória por 4 a 2, com direito a três gols de Lucas, hoje no Tottenham-ING (o outro foi contra).

Sem ninguém suspenso para domingo, Aguirre deverá mandar a campo sua formação ideal com: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza. O time volta a treinar nesta manhã, no CT da Barra Funda.