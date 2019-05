Melhora de Hernanes e volta de Luan acirram disputa no São Paulo

O meio de campo do São Paulo terá uma disputa maior nas próximas rodadas até a parada da Copa América. O técnico Cuca deve voltar a ter Luan, recuperado de estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, e vê Hernanes aprimorar a forma física.

Luan vinha sendo titular na reta final do Paulistão, mas lesionou-se na decisão contra o Corinthians e ainda não atuou no Brasileirão. Na última terça-feira, o volante treinou com bola no CT da Barra Funda e deve virar opção para o jogo diante do Bahia, no domingo.

Hernanes, por sua vez, participou dos seis jogos desde que recuperou-se de lesão na coxa esquerda sofrida na primeira fase do Paulistão. Entretanto, ele ainda não foi titular.

"O Hernanes entrou para jogar (contra o Flamengo) 55 minutos, contra o Fortaleza um tempo todo... Ele vai melhorando", disse Cuca.

Contra o Fortaleza, por exemplo, o meio de campo titular foi formado por Hudson, Tchê Tchê e Liziero. No segundo tempo, Hernanes entrou na vaga de Igor Vinícius, deslocando Hudson para a lateral direita.

O elenco tricolor ainda conta com outros jogadores que brigam por uma vaga no meio de campo. Jucilei, Nenê e Igos Gomes vêm sendo mais utilizados por Cuca, enquanto Willian Farias e até Jonathan Gomez correm por fora. Everton Felipe também pode fazer a função no meio, mas ultimamente foi escalado pelos lados ou como falso 9.