Melhores ataques da Série B, Avaí e Atlético-GO ficam no 0 a 0 em Florianópolis

O jogo dos dois melhores ataques da Série B do Campeonato Brasileiro terminou sem gols. O Avaí recebeu o Atlético Goianiense, nesta terça-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 16.ª rodada, e pressionou durante grande parte do duelo, mas não conseguiu movimentar o placar.

Com o resultado, o time da casa chega a 26 pontos e tem a vaga no G4 ameaçada, já que os principais concorrentes ainda vão jogar nesta rodada. O Atlético Goianiense tem a mesma pontuação, mas fica em quinto porque tem um saldo de gols inferior (10 a 3 para os catarinenses).

O primeiro tempo foi de domínio do Avaí, mas o time da casa não soube aproveitar as chances criadas. Sem o centroavante Rodrigão, que segue se recuperando de lesão no tórax, a equipe mandante viu a bola cruzar a área adversária diversas vezes sem ninguém para completar para o gol.

Nos últimos minutos antes do intervalo, a pressão se intensificou e por pouco o gol não saiu. Marquinhos Silva teve boa oportunidade em cabeceio para fora e Getúlio também tentou, mas teve o seu chute bloqueado por Oliveira.

A pressão continuou depois do intervalo, sem o Avaí conseguir transformar em gols o domínio na posse de bola e no número de finalizações. Aos poucos, o Atlético Goianiense foi encontrando espaços e também passou a assustar, principalmente em contragolpes em velocidade puxados por André Luis e Júlio César.

Com muitas jogadas de perigo, mas ninguém para empurrar a bola para dentro, o jogo terminou mesmo no empate por 0 a 0. O resultado foi melhor para o Atlético Goianiense, que se defendeu em grande parte do jogo e frustrou os mais de quatro mil torcedores presentes ao estádio da Ressacada.

O Atlético Goianiense volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o CSA, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 17.ª rodada da Série B. No dia seguinte, o Avaí enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 0 ATLÉTICO-GO

AVAÍ - Aranha; Fagner Alemão, Marquinhos e Betão; Guga, Matheus Barbosa, Pedro Castro, Getúlio (Luanzinho) e João Paulo; Romulo e Beltrán (Maurinho)(Marquinhos). Técnico: Geninho.

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Jonathan, Lucas Rocha, Oliveira e Bruno Santos; Fernandes, Pedro Bambu e Tomas Bastos (Alisson); André Luis (Wesley Natã), Renato Kayser (Júlio César) e Junior Brandão. Técnico: Cláudio Tencati.

CARTÕES AMARELOS - Fagner Alemão e Marquinhos (Avaí); Jonathan, Pedro Bambu e Tomas Bastos (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA - R$ 91.038,00.

PÚBLICO - 4.525 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).